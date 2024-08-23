В Курской области уничтожена украинская ДРГ

Отражены атаки штурмовых групп

Миноброны России отчиталось о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области.

В районе Камышевки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Потери противника составили 5 человек и один автомобиль.

Также бойцы группировки "Север" отразили атаки штурмовых групп в районе Борки и Малой Локни, сорвали попытки атак в районе Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки. ВСУ потеряли до 70 человек и три единицы военной техники.

Нанесены удары по скоплениям живой силы и техники в ряде населенных пунктов Курской области и по местам сосредоточения личного состава ВСУ в Сумской области.

С 6 августа противник потерял 5137 военнослужащик и 719 единиц техники, включая 69 танков.

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