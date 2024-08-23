Волгоградский губернатор рассказал о ситуации в захваченной колонии

Четверо пострадавших сотрудников ФСИН госпитализированы

В Волгоградской области создан оперативный штаб, который координирует освобождение заложников в исправительной колонии №19 в Суровикино. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказал глава региона Андрей Бочаров.

Как подчеркнул политик, правоохранительные и силовые органы проводят оперативные мероприятия, никакой угрозы для местных жителей нет. При захвате заложников пострадали четыре сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — их отправили в больницу.

В Общественной наблюдательной комиссии рассказали, что региональная ОНК в мае проводила проверку в ИК-19, где произошел захват заложников. Никаких нарушений проверка тогда не выявила, нет оснований говорить о том, что захват заложников могли спровоцировать условия содержания осужденных, сообщает РИА Новости.

Тем временем группа центрального аппарата ФСИН выехала в колонию для проведения проверки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 206 УК России (захват заложников) и по части 3 статьи 321 (дезорганизация работы колонии).

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