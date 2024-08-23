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Боррель попенял Германии на сокращение помощи Украине

15:16
  • пятница
  • 23 августа 2024

ФРГ была вторым донором киевского режима после США

Угроза сокращения военной помощи Украине от Германии внушает тревогу. В этом в пятницу, 23 августа, признался верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Как напомнил политик, "Германия по абсолютным показателям намного больше других поддерживает Украину, гораздо больше, чем Франция". С учетом этого "внушает сильное беспокойство объявление о том, что Германия сократит военную поддержку в ближайшие годы", сообщает РИА Новости.

При этом спикер МИД России Мария Захарова предупредила, что предательство Берлина, поставляющего оружие Киеву, не забудут. Чиновница напомнила, что Россия строила трубопровод и поставляла газ Германии, чтобы экономика страны развивалась, а сейчас в Берлине "имеют наглость нас упрекать и даже обвинять и мало того ещё против нас и воевать".

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заверил, что даже в случае избрания президентом США Дональда Трампа, открыто демонстрирующего укроскептицизм, "мы не оставим Украину одну", хотя без американской помощи Украине действительно будет чего-то не хватать.

Высокопоставленный европейский чиновник анонимно признавал, что при нынешнем уровне поддержки у Украины нет шансов одержать победу в конфликте с Россией в среднесрочной перспективе. Однако европейские доноры киевского режима с неохотой относятся к идее активизации передачи помощи Киеву.

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