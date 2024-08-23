Алсу ответила на слова о другом мужчине

Певица дала однозначный ответ

Накануне, 22 августа, состоялось очередное судебное заседание по делу о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 27 числа супруги должны стать свободными людьми, однако их ждет процесс раздела имущества (по слухам, он обещает стать долгим и тяжелым).

Меж тем адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский намекнул на то, что у Алсу появился другой мужчина, мол, не просто так она в последние дни путешествовала из одной европейской страны в другую. Артистка отреагировала на его слова. Певица ясно дала понять, что все еще состоит в браке и другого мужчины у нее нет.

"Некоторые люди вводят в заблуждение. Я была во Франции, действительно, отдыхала там с детьми, прекрасно провела время. Я еще пока замужняя женщина, я не смотрю по сторонам! Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели... Спасибо. Сердце свободно", - приводит слова Алсу телеграм-канал "Звездец какой-то".

К слову, ходят слухи, что Алсу подала на развод, устав терпеть измены мужа. Якобы Ян Абрамов был неверен артистке вскоре после заключения брака.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram