Путин получил доклад ФСИН о ситуации в волгоградской колонии

Начато оперативное заседание Совбеза

Президент Владимир Путин начал заседание с постоянными членами Совбеза России с вопроса о захвате заложников в Волгоградской области.

Глава государства уже заслушал доклад начальника ФСИН Аркадия Гостева и предложил высказаться о ситуации руководителям МВД, ФСБ и Росгвардии.

О захвате заложников в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области стало известно днем 23 августа. Проводятся мероприятия по освобождению. По неподтвержденным данным, есть пострадавшие. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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