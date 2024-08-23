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Путин получил доклад ФСИН о ситуации в волгоградской колонии

15:24
  • пятница
  • 23 августа 2024

Начато оперативное заседание Совбеза

Президент Владимир Путин начал заседание с постоянными членами Совбеза России с вопроса о захвате заложников в Волгоградской области.

Глава государства уже заслушал доклад начальника ФСИН Аркадия Гостева и предложил высказаться о ситуации руководителям МВД, ФСБ и Росгвардии.

О захвате заложников в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области стало известно днем 23 августа. Проводятся мероприятия по освобождению. По неподтвержденным данным, есть пострадавшие. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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