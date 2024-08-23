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Борель публично назвал ЕС частью конфликта на Украине

15:33
  • пятница
  • 23 августа 2024

Раньше Запад избегал таких формулировок

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сделал в пятницу, 23 августа, заявление о том, что "мы не являемся стороной в войне, но мы – часть конфликта" на Украине.
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Политик попытался убедить лидеров западных стран не снижать интенсивность усилий по военной поддержке киевского режима. В качестве аргумента он публично подтвердил, что Евросоюз является частью конфликта Украины с Россией.

Как подчеркнул Боррель, "то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность", сообщает РИА Новости.

Москва уже не раз указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима. В частности, директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин пообещал конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.

Предостерегала Россия западные страны и от отправки своих граждан на Украину в качестве бойцов или инструкторов — участие в боях на стороне украинской армии автоматически делает иностранцев законной мишенью для уларов российских Вооруженных сил.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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