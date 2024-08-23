Общий коэффициент смертности в России сократился более чем на четверть

Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась

В России общий коэффициент смертности снизился на 27,9% по сравнению с 2021 годом — до 12,1 на тысячу человек населения. Такие данные в пятницу, 23 августа, приводит российское Министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в стране сократилась смертность населения от основных причин. Кроме того, уменьшился уровень младенческой смертности на 8,7%.

При этом ожидаемая продолжительности жизни россиян к 2023 году выросла на 3,3 года, достигнув 73,4 года, цитирует сообщение Минздрава "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что в нашем государстве средняя продолжительность жизни должна в перспективе превысить 80 лет. Чтобы жизнь граждан была не только длиннее, но и здоровее, запущен проект "Продолжительная и активная жизнь".

В декабре 2023 года российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в нашей стране достигнут исторический минимум смертности среди младенцев, а смертность детей в возрасте до 17 лет снизилась на 23%. Он объяснил это тем, что в России развернута одна из самых широких программ пренатального и неонатального скрининга.

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