Что с собой сделал Филипп Киркоров: оценил пластический хирург

Эксперт похвалил внешность поп-короля

Филипп Киркоров появился на открытии музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи и произвел фурор. Прославленный артист предстал перед публикой в обтягивающих черных брюках-клеш и в майке, подчеркивающей его широкие плечи и объемные бицепсы.

В Сети немедленно стали обсуждать метаморфозы, произошедшие с внешностью Филиппа Киркорова. Многие заподозрили, что тут не обошлось без искусной работы пластического хирурга. Журналисты связались с одним из них, чтобы эксперт смог оценить, действительно ли поп-король в очередной раз лег на операционный стол.

"О, Филипп Бедросович в потрясающей форме! Но не благодаря ЗОЖ - полагаю, что это заслуга хирурга. Я вижу, что была сделана очередная липосакция живота, боков, спины. Плюс, возможно, всем известные уколы для похудения", - высказался пластический хирург Владимир Плахотин.

Он обратил внимание на несоответствие размеров предплечий и плеч: внизу рука тоненькая, сверху широкая. Известно, что когда спортсмены качаются, предплечья тоже растут. Не секрет также, что Филипп Киркоров не любит спорт.

"Вероятно, в область бицепсов здесь могли подкачать жирок, который убрали со спины и других мест. Это распространенная операция у мужчин. Когда на задней стороне плеча, где трицепс, подвисает кожа, есть два варианта. Либо убирают жир и кожу; либо, как в нашем примере, подкачивают жирок. Дряблость сзади пропадает, а спереди появляются рельефные мускулы", - объяснил эксперт телеграм-каналу "Светский хроник".

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