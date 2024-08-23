Названо число украинцев, сдавшихся в плен на этой неделе

Освобождены пять населенных пунктов

Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен 29 украинских военных за неделю. Это за период с 17 по 23 августа, заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Группировка войск "Юг" за неделю уничтожила до 4530 военнослужащих ВСУ. Бойцы "Севера" - до 3090 военных, "Востока" - до 800 военных, "Центра" - до 3855 военных, "Днепра" - до 480 военных, "Запада" - до 3400 военных.

Кроме того, группировка "Центр" за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР, напомнили в оборонном ведомстве.

Также ВС России за неделю уничтожили украинские бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, четыре вертолета, и другую украинскую военную технику. Сбиты ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиабомб Hammer, 87 снарядов HIMARS, 340 беспилотников.

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