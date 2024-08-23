ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин отметил высокий спрос на московские ИТ-решения

16:01
  • пятница
  • 23 августа 2024

Вызван он автоматизацией бизнес-процессов и активным развитием отечественных приложений

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, оборот столичного ИТ-сектора за январь – июнь 2024 года составил более 2 триллионов рублей, что на 44% больше, чем за этот же период 2023-го.

"Оборот столичного ИТ-сектора за I полугодие превысил 2 трлн руб. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го в сопоставимых ценах. Обороты увеличили как компании, занимающиеся разработкой ПО и консалтингом в этой сфере, так и проектировщики и разработчики баз данных, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие компании", - написал глава города в Telegram.

Вызван спрос на ИТ-решения автоматизацией бизнес-процессов и активным развитием отечественных приложений, уточнил мэр.

"Чтобы помочь сектору стабильно работать и своевременно реагировать на запросы рынка, разработаны разные меры поддержки – от налоговых льгот до упрощенной системы трудоустройства", - также сообщил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
IT-специалистs
IT-специалистs
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.