Сергей Собянин отметил высокий спрос на московские ИТ-решения

Вызван он автоматизацией бизнес-процессов и активным развитием отечественных приложений

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, оборот столичного ИТ-сектора за январь – июнь 2024 года составил более 2 триллионов рублей, что на 44% больше, чем за этот же период 2023-го.

"Оборот столичного ИТ-сектора за I полугодие превысил 2 трлн руб. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го в сопоставимых ценах. Обороты увеличили как компании, занимающиеся разработкой ПО и консалтингом в этой сфере, так и проектировщики и разработчики баз данных, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие компании", - написал глава города в Telegram.

Вызван спрос на ИТ-решения автоматизацией бизнес-процессов и активным развитием отечественных приложений, уточнил мэр.

"Чтобы помочь сектору стабильно работать и своевременно реагировать на запросы рынка, разработаны разные меры поддержки – от налоговых льгот до упрощенной системы трудоустройства", - также сообщил Собянин.

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