Рэпер Тимати сообщил о женитьбе

Артист отметил, что нагулялся

Личная жизнь рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) била ключом с тех пор, как он прославился. Это случилось, когда он участвовал в четвертом сезоне шоу "Фабрика звезд". Тогда у него завязались отношения с коллегой Алексой. Однако в 2007 году они расстались.

Затем артист закрутил роман с моделью Аленой Шишковой. В 2014 году она родила ему дочь Алису. Однако общий ребенок не смог скрепить их отношения: Алена и Тимати разошлись. С 2015 года рэпер стал встречаться с другой моделью Анастасией Решетовой. Казалось, что свадьба не за горами, к тому же в 2019 году она родила Тимати сына Ратмира. Однако спустя год пара распалась.

Короткое время Тимати встречался с некой Екатериной Сафаровой, однако сейчас он строит отношения с моделью Валентиной Ивановой. Более того, у нее есть все шансы выйти за рэпера замуж. Тимати заявил о готовности жениться.

"У меня отсутствует фобия официального брака. С самого начала я знал, что мне хотелось бы связать себя брачными узами с человеком, в котором я на 100% уверен, чтобы это было один раз и без разводов. Поэтому не спешил. Я насладился, вдоволь погулял, мир посмотрел. Достаточно долго был в свободном статусе. Думаю, в текущий момент ментально я более чем готов к тому, чтобы сделать все правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем", - заявил Тимати в беседе с Super.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram