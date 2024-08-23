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Анна Седокова: "Об этом сложно говорить"

16:44
  • пятница
  • 23 августа 2024

Певица переживает тяжелые времена

Анна Седокова недавно вернулась из России в Америку, чтобы оформить развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Однако супруги успели помириться. Об этом сообщила сама артистка, опубликовав фотографию, на которой держит Яниса за руку. Но идиллия, видимо, продлилась недолго.

На днях сам Тимма в запрещенной социальной сети "Инстаграм" на эмоциях выдал несколько фраз, из которых подписчики сделали вывод, что они с Седоковой снова разругались. Спортсмен жаловался на женскую меркантильность и неожиданно обозначил просьбу, чтобы их собака Бу ни в коем случае не досталась Анне.

А тут на связь вышла и сама певица. В своем официальном телеграм-канале она обратилась к подписчикам:

"Об этом сложно говорить, но мой инст снесли и пока я без него. Не знаю, когда у меня получится его восстановить. Но сейчас для меня это не так и важно. Я прохожу сложный путь трансформации. Сложный путь в личной жизни".

Однако какие-либо комментарии относительно этого Седокова давать отказалась. Зато певица изъявила желание мыслить позитивно и даже в сложных ситуациях находить хорошее.

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