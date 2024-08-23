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Ирина Аллегрова появилась на публике: сильно располнела, передвигается с чужой помощью

17:13
  • пятница
  • 23 августа 2024

Артистка редко выходит в свет

Ирина Аллегрова появилась на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи. Императрица отечественной сцены не смогла пропустить мероприятие, организатором которого является ее давний друг, композитор и продюсер Игорь Крутой. Певица появилась на сцене и поздравила приятеля с юбилеем - Игорю Крутому в этом году исполнилось 70 лет. Вместе они исполнили песню "Осень", сообщает "Звездач".

Примечательно, что после выступления Ирина Аллегрова не стала общаться с журналистами и покинула мероприятие. Однако репортеры успели снять артистку, фотографии и видео с участием певицы быстро попали в Сеть. Теперь интернет-пользователи судачат, что императрица отечественной эстрады сильно поправилась и передвигается с посторонней помощью.

В частности, телеграм-канал "Звездец какой-то" обнародовал видеозапись, на которой видно, как Ирина Аллегрова спускается по лестнице, держась за руку молодого человека. Журналисты вот так описали поведение знаменитости:

"Посмотрит - как рублем одарит. На красную дорожку она не ходит, фотографам не позирует, на вопросы не отвечает".

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