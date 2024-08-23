Владимир Путин подтвердил это в телефонном разговоре с Николом Пашиняном

Россия готова содействовать выработке мирного договора между Ереваном и Баку. Владимир Путин подтвердил это в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам президента, наша страна готова помочь с делимитацией и демаркацией границы между республиками, а еще - с разблокированием транспортно-логистических связей.

В беседе лидеры также особо отметили позитивную динамику развития торгово-экономических отношений Москвы и Еревана.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram