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Россия готова содействовать выработке мирного договора между Ереваном и Баку

17:59
  • пятница
  • 23 августа 2024

Владимир Путин подтвердил это в телефонном разговоре с Николом Пашиняном

Россия готова содействовать выработке мирного договора между Ереваном и Баку. Владимир Путин подтвердил это в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам президента, наша страна готова помочь с делимитацией и демаркацией границы между республиками, а еще - с разблокированием транспортно-логистических связей.

В беседе лидеры также особо отметили позитивную динамику развития торгово-экономических отношений Москвы и Еревана.

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