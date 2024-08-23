Спецназ взял штурмом ИК-19 под Волгоградом

Преступники ликвидированы

Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 под Волгоградом, передает ТАСС со ссылкой на Росгвардию. По данным РИА Новостей, это сделали снайперы Росгвардии.

Кроме того, сообщает телеграм-канал SHOT, в штурме участвовали спецназ ФСИН "Барс", СОБР Волгоградского управления Росгвардии, а также ОМОН.

Заложники освобождены.

Напомним, о захвате заложников в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области стало известно днем 23 августа. По неподтвержденным данным, один человек погиб, есть пострадавшие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

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