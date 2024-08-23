Америка ввела новые санкции против россиян

В списке сотни физических и юридических лиц

США ввели санкции против 400 человек и юрлиц в России и за ее пределами, передает ТАСС со ссылкой на американский Минфин. По его логике, они осуществляют производство товаров и услуг, которые позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции.

"Сегодняшние санкции еще больше ограничивают доходы России от металлов и горнодобывающей промышленности", - приводит слова из сообщения Минфина РИА Новости.

Речь идет о компаниях: Air Bridge Cargo, "Евраз КГОК", "Евраз НТМК", "Евраз ЗСМК", "Евраз Ванадий Тула", ООО "Сжиженный природный газ Якутия" и других.

Кроме того в санкционный список США внесены 34 россиянина, а также граждане других стран. При этом в администрации уточнили, что новый пакет санкций приурочен к предстоящему дню независимости Украины.

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