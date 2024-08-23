Официальное заявление ФСИН о захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

Есть пострадавшие и погибшие

Все началось с того, что четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. В результате трое сотрудников умерли. Еще четверо, оказавших сопротивление нападавшим, попали в больницу, один из них умер в медучреждении.

В ходе штурма, который осуществили сотрудники УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардия, все четверо преступников ликвидированы. Никто из участников спецоперации по освобождению заложников не пострадал. Однако в результате преступной деятельности бандитов получили травмы четверо осужденных, сообщается в телеграм-канале ФСИН России.

В заключение сообщения ведомство принесло глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Также было обещано оказать всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников.

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