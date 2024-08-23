Сергей Полунин женился на известной фигуристке

Радостной новостью поделилась счастливая невеста

Сергей Полунин и Елена Ильиных оформили отношения. Об этом рассказала сама прославленная фигуристка. В своем официальном телеграм-канале спортсменка опубликовала несколько фотографий с торжественного мероприятия.

"Так я стала женой, космически любимого мною Человека. Я тебя очень сильно люблю, мой Сереженька. Какое счастье, что ты у меня есть. Твоя Полунина", - написала радостная Елена.

В отличие от многих именитых пар Ильиных и Полунин предпочли сыграть свадьбу без излишней помпы и сотни гостей. На мероприятие были приглашены только самые близкие и родные.

Напомним, Ильиных и Полунин познакомились в 2019 году. Отношения их развивались стремительно. Уже в январе 2020 года Елена родила артисту балета сына, которого назвали необычным именем Мир. Спустя два года у пары появился второй сын Дар. А в феврале 2024 года Полунин и Ильиных в третий раз стали родителями.

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