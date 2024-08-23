В Клубе ветеранов и патриотического воспитания в Нагорном районе открылся народный музей

Экспозицию удалось собрать за считанные месяцы

В стенах Клуба ветеранов и патриотического воспитания в Нагорном районе открылся народный музей "Патриот". Экспозицию удалось собрать за считанные месяцы благодаря жителям Южного округа Москвы.

Как отметила депутат Московской городской думы Ольга Мельникова, идея родилась, когда один из посетителей подарил клубу свой боевой трофей. После этого объявили о сборе экспонатов.

"В течение нескольких недель жители Южного округа приносили вещи, связанные с событиями на Украине. Так, здесь появился штык-нож образца 1960-х годов. Как пояснили дарители, с таким оружием в 2014 году ходили в атаку донецкие шахтеры. Среди экспонатов можно увидеть раннюю атрибутику ДНР и ЛНР. В то время у республик не было утвержденной символики, поэтому каждое подразделение заказывало себе нашивки по собственным эскизам", – рассказала Мельникова.

Кроме того, здесь представлены образцы отстрелянного боекомплекта, элементы формы вражеских войс.

"Очень надеюсь, что этот музей станет точкой притяжения для многих москвичей, которые так же, как и мы, испытывают глубокое уважение к нашим защитникам и гордятся подвигами своих земляков. Низкий поклон всем, кто приближает нашу Победу!", - добавила депутат МГД.

На открытии в числе почетных гостей присутствовали координаторы Ассоциации ветеранов СВО Москвы по ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО Андрей Ивченко и Олег Юнин-Пакулов. В 2022 году они оба отправились в зону спецоперации в качестве добровольцев, а сейчас помогают участникам СВО с реабилитацией, социализацией, занимаются поддержкой их семей.

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