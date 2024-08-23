Три самых полезных школьных предмета, по мнению россиян

Был проведен опрос

В преддверии нового учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России относительно школьных предметов.

В тройку самых полезных попали: математика (54%), русский язык (47%), история (30%). По мнению россиян, самые ненужные школьные предметы это основы религиозных культур и светской этики (4%), музыка (4%), изобразительное искусство (4%) и разговоры о важном (3%), передает "МК".

Отметим, что жители страны бросились скупать товары для школы в преддверии начала учебы. По сравнению с прошлым годом спрос на товары для школы в августе вырос в два раза. Самыми популярными товарами в этой категории стали пеналы, письменные принадлежности и другие канцтовары.

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