ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скандал вокруг дочери Веры Брежневой набирает обороты: вмешался психолог

19:57
  • пятница
  • 23 августа 2024

Девушка встречается с парнем значительно старше себя

На днях появилась информация, что младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман встречается с парнем, который на семь лет ее старше. Пикантность ситуации в том, что девочке всего 14 лет. У нее есть своя страничка в запрещенной социальной сети "Инстаграм", где она регулярно выкладывает фотографии и видео. По мнению многих пользователей Сети, Сара выглядит значительно старше своих лет. Почти все время она проводит в Европе.

Интернет-пользователи всерьез озаботились отношениями дочки Веры Брежневой. Многие убеждены, что 14-летней Саре рано начинать взрослую жизнь. Другие высказали мнение, что во многом это упущение матери. Дескать, Вера Брежнева давно забросила дочь, ее воспитанием явно занимаются другие люди.

Скандал разгорелся настолько, что ситуацию решила прокомментировать психолог Ирина Коробченко. По мнению эксперта, доля вины за то, что сейчас происходит с Сарой, действительно в какой-то мере лежит на Вере Брежневой.

"Это действительно может быть сценарной историей. Если мама выбирает таких мужчин, то и дочка будет выбирать таких мужчин. Я полагаю, что такой выбор у Веры Брежневой связан с дефицитом мужского внимания в детстве. Девочка, глядя на нее, повторяет такой же сценарий. Возможно, что у девочки тоже не было теплых отношений с отцом. И мы склонны повторять сценарии жизни наших родителей", - высказалась психолог для Teleprogramma.pro.

Напомним, что не так давно Вера Брежнева развелась с продюсером, композитором Константином Меладзе, который значительно ее старше.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Вера Брежнева
Вера Брежнева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.