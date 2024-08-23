Скандал вокруг дочери Веры Брежневой набирает обороты: вмешался психолог

Девушка встречается с парнем значительно старше себя

На днях появилась информация, что младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман встречается с парнем, который на семь лет ее старше. Пикантность ситуации в том, что девочке всего 14 лет. У нее есть своя страничка в запрещенной социальной сети "Инстаграм", где она регулярно выкладывает фотографии и видео. По мнению многих пользователей Сети, Сара выглядит значительно старше своих лет. Почти все время она проводит в Европе.

Интернет-пользователи всерьез озаботились отношениями дочки Веры Брежневой. Многие убеждены, что 14-летней Саре рано начинать взрослую жизнь. Другие высказали мнение, что во многом это упущение матери. Дескать, Вера Брежнева давно забросила дочь, ее воспитанием явно занимаются другие люди.

Скандал разгорелся настолько, что ситуацию решила прокомментировать психолог Ирина Коробченко. По мнению эксперта, доля вины за то, что сейчас происходит с Сарой, действительно в какой-то мере лежит на Вере Брежневой.

"Это действительно может быть сценарной историей. Если мама выбирает таких мужчин, то и дочка будет выбирать таких мужчин. Я полагаю, что такой выбор у Веры Брежневой связан с дефицитом мужского внимания в детстве. Девочка, глядя на нее, повторяет такой же сценарий. Возможно, что у девочки тоже не было теплых отношений с отцом. И мы склонны повторять сценарии жизни наших родителей", - высказалась психолог для Teleprogramma.pro.

Напомним, что не так давно Вера Брежнева развелась с продюсером, композитором Константином Меладзе, который значительно ее старше.

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