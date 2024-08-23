Андрей Губин приехал на свой творческий вечер, но петь отказался

Артист посетил Сочи

В Сочи стартовал музыкальный фестиваль "Новая волна", в котором принимают участие не только молодые исполнители, но и уже известные артисты. В частности, свой творческий вечер проведет Андрей Губин, который уже много лет нигде не выступал из-за неврологического заболевания. Однако петь на нем артист не планирует, передает телеграм-канал "Звездач". С представителями СМИ исполнитель общаться тоже отказался.

Отметим, что новость о том, что Андрей Губин посетит "Новую волну", появилась еще в начале июля. Тогда сообщалось, что певца уговорили исполнить хоть один свой хит. Остальные его песни, как отмечалось, исполнят Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Сергей Лазарев и десяток других артистов.

Когда-то Андрей Губин считался одним из самых успешных и востребованных певцов на нашей эстраде. Его песни "Ночь", "Лиза", "Такие девушки как звезды", "Танцы" стали хитами и пользуются популярностью до сих пор.

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