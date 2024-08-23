ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрей Губин приехал на свой творческий вечер, но петь отказался

20:28
  • пятница
  • 23 августа 2024

Артист посетил Сочи

В Сочи стартовал музыкальный фестиваль "Новая волна", в котором принимают участие не только молодые исполнители, но и уже известные артисты. В частности, свой творческий вечер проведет Андрей Губин, который уже много лет нигде не выступал из-за неврологического заболевания. Однако петь на нем артист не планирует, передает телеграм-канал "Звездач". С представителями СМИ исполнитель общаться тоже отказался.

Отметим, что новость о том, что Андрей Губин посетит "Новую волну", появилась еще в начале июля. Тогда сообщалось, что певца уговорили исполнить хоть один свой хит. Остальные его песни, как отмечалось, исполнят Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Сергей Лазарев и десяток других артистов.

Когда-то Андрей Губин считался одним из самых успешных и востребованных певцов на нашей эстраде. Его песни "Ночь", "Лиза", "Такие девушки как звезды", "Танцы" стали хитами и пользуются популярностью до сих пор.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Андрей Губин
Андрей Губин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.