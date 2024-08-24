ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Атаковал опорный пункт противника: подвиг сержанта Кибалина

09:49
  • суббота
  • 24 августа 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны назвали новые имена героев спецоперации. Младший сержант Андрей Спиридонов под постоянными обстрелами со стороны ВСУ корректировал огонь российской артиллерии. Обнаружив попытку неонацистов ввести в бой подкрепление, Андрей оперативно передал на командный пункт координаты сосредоточения врага. Огнём артиллерии боевики были уничтожены. Российские войска сорвали наступление врага на данном направлении.

Представлены новые герои СВО
В Минобороны рассказали о подвиге рядового Дорофеева

Командир отделения, сержант Игорь Кибалин, действуя в составе штурмового подразделения, атаковал опорный пункт противника на подступах к одному из населённых пунктов. При приближении к позициям врага наши военные попали под плотный миномётный огонь, одна из боевых машин получила повреждения.

Сержант Кибалин вместе с подчинёнными оказали первую помощь экипажу и эвакуировали его в безопасное место. Затем во время боя Игорь уничтожил укреплённую огневую точку неонацистов, что позволило штурмовикам прорвать оборону и выбить врага с занимаемых позиций, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие России
Военнослужащие России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.