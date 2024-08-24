Атаковал опорный пункт противника: подвиг сержанта Кибалина

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны назвали новые имена героев спецоперации. Младший сержант Андрей Спиридонов под постоянными обстрелами со стороны ВСУ корректировал огонь российской артиллерии. Обнаружив попытку неонацистов ввести в бой подкрепление, Андрей оперативно передал на командный пункт координаты сосредоточения врага. Огнём артиллерии боевики были уничтожены. Российские войска сорвали наступление врага на данном направлении.

Командир отделения, сержант Игорь Кибалин, действуя в составе штурмового подразделения, атаковал опорный пункт противника на подступах к одному из населённых пунктов. При приближении к позициям врага наши военные попали под плотный миномётный огонь, одна из боевых машин получила повреждения.

Сержант Кибалин вместе с подчинёнными оказали первую помощь экипажу и эвакуировали его в безопасное место. Затем во время боя Игорь уничтожил укреплённую огневую точку неонацистов, что позволило штурмовикам прорвать оборону и выбить врага с занимаемых позиций, сообщает "ТВ Центр".

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