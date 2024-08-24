Средства ПВО сбили ночью 7 беспилотников в трёх регионах России

Пострадали четыре человека

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО России уничтожены семь украинских беспилотников самолётного типа. Пять дронов сбиты над территорией Воронежской области, и по одному – в Белгородской и Брянской областях, сообщили в Минобороны.

В Воронежской области после вражеской атаки загорелся взрывоопасный объект, началась детонация, сообщили власти региона. Пострадали два мирных жителя. Также два человека получили ранения в Белгородской области вовремя атаки беспилотника.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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