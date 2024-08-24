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Российские войска теснят ВСУ в зоне спецоперации

09:06
  • суббота
  • 24 августа 2024

Противник отступает

Активное наступление на позиции ВСУ ведут российские военные в зоне проведения СВО. Положение по переднему краю улучшили подразделения Южной группировки.

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Только на этом участке фронта за сутки ликвидировано более 700 неонацистов, семь вражеских автомобилей и четыре полевых склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре гаубицы.

На южнодонецком направлении активно работают беспилотники. Расчёты ударных FPV-дронов группировки Восток уничтожили боевую машину пехоты и пикап ВСУ в районе Константиновки.

В круглосуточном режиме операторы мониторят воздушное пространство, выявляя вражеские цели в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, и в любой момент готовы нанести удар, сообщает "ТВ Центр".

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