"SOS!": Дима Билан ищет лекарство

Певец обратился за помощью

Дима Билан считается одним из самых популярных и титулованных исполнителей на нашей эстраде. Однако в личной жизни ему не так везет, как в карьере, убеждены его многие поклонники. Дело в том, что 42-летний певец до сих пор без семьи: у него нет ни жены ни детей.

Одиночество артисту скрашивает кот Шахтер, которого несколько месяцев назад Дима Билан забрал из приюта. Животному уже десять лет, однако он сумел быстро адаптироваться к новым жилищным условиям. Певец окружил нового домашнего любимца заботой.

А недавно в доме у артиста появился котенок. Малыш приблудился к дому знаменитого артиста. В своих социальных сетях Дима бросил клич с просьбой приютить котенка, однако в результате оставил его себе. Шахтеру новый друг пришелся по вкусу, оба хорошо проводили время вместе.

Однако на днях Билан сообщил тревожные новости - Шахтер заболел и попал в больницу. Многочисленные поклонники бурно отреагировали на новость и начали бомбардировать артиста вопросами о состоянии кота. Тот ответил в своем телеграм-канале:

"К сожалению, хороших новостей у меня пока нет. Состояние Шахтера ухудшилось. От воспаления пострадало еще и сердце. Подключили антибиотики - резерва. Ветеринары делают все возможное".

А теперь Дима Билан разместил новое сообщение. Он опубликовал два изображения некого лекарства и обратился за помощью ко всем небезразличным людям.

"Москва, SOS! Я в поисках препарата, нужен сегодня! Для кота! Либо такой, либо такой!" - написал певец.

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