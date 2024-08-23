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В Пролетарске горят жилые дома

21:28
  • пятница
  • 23 августа 2024

Начался еще один пожар

Два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Однако стоит отметить, что это новый пожар, он не связан с тем, который ликвидируют в районе, очаги находятся друг от друга в пяти километрах, утверждают власти. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.

Напомним, в ночь на 18 августа ВСУ атаковали дронами Ростовскую область. После падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. На территории Пролетарского района введен режим ЧС.

До сих пор там бушует пожар. По последним данным, в ходе тушения пострадали 42 пожарных.

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