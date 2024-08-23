Андрей Губин на творческом вечере рассказал о раке

Певец дал откровенное интервью

Андрей Губин прибыл в Сочи, где начал свою работу музыкальный фестиваль "Новая волна". Это первое грандиозное появление артиста спустя годы молчания. Певец покинул сцену на пике популярности. Оказалось, что Андрей Губин страдает от левосторонней прозопалгии.

Тем не менее для Игоря Крутого, организатора фестиваля, певец сделал исключение. Впрочем, петь Андрей Губин все равно не собирается даже на собственном творческом вечере. За него это сделают Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Сергей Лазарев и другие артисты.

Но все же с журналистами певец пообщался. Он признался, что чувствует себя неважно, и даже предполагал, что у него онкология. К счастью, этот диагноз не подтвердился.

"Хожу едва, сердце — мотор не тянет. Но я каждый день спортом занимаюсь. Меня проверили: я сдал анализы, думал, скажут рак. Но мне сказали: “Вы абсолютно здоровы”. Люди с моими проблемами лежат дома, это просто моя жизненная энергия", - сообщил Андрей Губин в беседе с Super.ru.

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