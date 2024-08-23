Байден позвонил Зеленскому и дал обещание

США предоставят Украине новый пакет помощи

Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщил Белый дом. Американский лидер пообещал украинскому коллеге новый пакет помощи, в который войдут ракеты для средств ПВО, антидроновое и противотанковое оружие, другие боеприпасы, сообщает ТАСС.

Кроме того, рассказал представитель Совета президента США по национальной безопасности, Джо Байден поздравил Владимира Зеленского с наступающим днем независимости.

Напомним, что с начала спецоперации на Украине военная помощь США с учетом нового пакета помощи превысит 55,7 миллиарда долларов.

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