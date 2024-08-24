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СУ планируют высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана

00:39
  • суббота
  • 24 августа 2024

Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо

ВСУ планируют высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Об этом в пятницу, 24 августа, заявил губернатор Владимир Сальдо. 

По его словам, координацией всего этого "кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО". 

По его мнению, дата выбрана не случайно. Для провокации "как всегда выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины".

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