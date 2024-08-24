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Собянин рассказал о любви москвичей к чтению

10:32
  • суббота
  • 24 августа 2024

Не зря Россию называют самой читающей страной в мире

Москва – город, в котором любят чтение и ценят хорошую книгу. О любви москвичей к чтению рассказал на своём сайте Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что город это увлечение столичных книголюбов активно поддерживает. К примеру, районные библиотеки за последние годы превратились в полноценные культурные центры с уютными гостиными. Там значительно увеличилось число посетителей, а общее количество выданных читательских билетов перевалило за 1,12 миллиона.

На полки книжных магазинов ежегодно поступает порядка 80 тысяч наименований новых книг. Многие книжные в Москве давно стали городской легендой. Например, "Дом книги в Камергерском", ему уже сто лет.

А в следующем году вековой юбилей отметит Дом книги на Фрунзенской, который специализировался на медицинской литературе. Столичные инженеры, химики и строители полюбили Дом технической книги на Ленинском проспекте. А Дом книги на Кузнецком мосту стал неотъемлемой частью истории книжной Москвы.

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