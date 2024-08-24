Армия России громит резервы ВСУ на подходе к Курской области

Горит западная техника

Российские войска жёстко пресекают попытки Киева перебросить резервы к границам Курской области. Горит натовская техника. Из-за серьёзных потерь всё больше боевиков сдаются в плен.

В районах, откуда уже выбили неонацистов, идут работы по разминированию. За последние дни сапёры обезвредили около 150 неразорвавшихся боеприпасов.

В Курской области прогремели два мощных взрыва. Но, как говорят в таких случаях сапёры - управляемых. Бойцы уничтожили несработавшую авиабомбу и фрагмент ракеты "Точка- У". Обе были перехвачены системами ПВО.

Каждый день, рискуя нарваться на диверсантов или попасть под миномётный огонь, курские добровольцы объезжают местные деревни. Эвакуируют тех, кто ещё остался. Волонтеры объясняют - в любой момент ВСУ могут накрыть посёлок артиллерией, поэтому на сборы - несколько минут.

Эвакуированных увозят в пункты временного размещения, где есть условия для жизни. Это конечно не дом в родной деревне, но тут не взрываются мины и снаряды. Людей успокаивают - о хозяйстве не беспокойтесь. В посёлке остались местные молодые и крепкие парни. Они и за домами присмотрят, и скотину накормят.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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