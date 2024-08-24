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Во Владивостоке на припаркованные машины обрушилась стена

12:51
  • суббота
  • 24 августа 2024

Повреждены несколько автомобилей

Обстоятельства серьёзного ЧП расследуют во Владивостоке. Этим утром во дворе жилого дома в центре города обрушилась подпорная стена. Под обломками бетонного сооружения оказались несколько припаркованных автомобилей. Обошлось без пострадавших, однако машины восстановлению не подлежат. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать мощные ливни, которые подмыли основание стены.
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Буквально за секунды подпорная стена падает на припаркованные машины. Гул сигнализаций раздаётся по всему району. Жители близлежащих домов рассказывают, что ещё до того, как произошло ЧП, они услышали странные звуки, заподозрили неладное, и начали писать в общедомовой чат, чтобы соседи отогнали свои машины. Успела только одна девушка.

Подпорная стена обрушилась рано утром, когда жители ещё спали, и по счастливой случайности в машинах никого не было. Поэтому происшествие обошлось без жертв. Под завалами – семь автомобилей. Ущерб у автовладельцев - колоссальный. И сейчас их главный вопрос – кто возместит?

На этом участке несколько адресов и работает сразу несколько управляющих компаний. Кому именно принадлежит данная стена, ещё предстоит выяснить. На место выехали городские спасатели, оперативные службы и представители администрации Владивостока. Специалистам предстоит выяснить и точные причины обрушения. Глава города Константин Шестаков уже пообещал, что стена будет восстановлена.

Сейчас на месте завала работают дорожные службы. Поднимают плиты и достают автомобили. Однако жители переживают, что из-за прошедших сильных дождей и переувлажненной почвы обвалы могут повториться.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр»

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