И о коррупции в стране

Вашингтон передаст Киеву очередную партию ракет для РСЗО и противотанковые комплексы. Детали транша на 125 миллионов долларов обнародовали в Пентагоне. Российское посольство в США пожелало Киеву прозреть. Сегодня, в День независимости Украины наши дипломаты напомнили: граждан страны используют как пушечное мясо в борьбе с Москвой. А вместо процветающей демократии украинцы получили авторитарное государство, погрязшее в коррупции и полной зависимости от Вашингтона.

Советский монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили жёлто-синим. И, кажется, никого не смущает: трезуб на щите, которым с невероятной помпой год назад заменили герб СССР, вот-вот отвалится. Металл прогнил, коррозия проедает сварочные швы. За годы самостоятельности Украина разучилась делать нормальную сталь. И это не единственное её антидостижение. Потерянные территории, резкое сокращение населения, уничтоженная экономика, плодородные земли, проданные транснациональным корпорациям. Превращение в нацистское формирование, отданное под внешнее управление западным кураторам.

Но главарь шайки с Банковой записывает праздничное обращение. В Сумской области. Там, откуда началась террористическая вылазка его боевиков на российские территории.

Отправляя собственных граждан на убой в интересах Запада, Киев празднует День независимости. Поздравить тех, кто готов до последнего украинца воевать с Россией, прибыл польский пан Анджей Дуда. А заокеанский дядя Сэм анонсировал подарок - очередной пакет военной помощи на 125 миллионов долларов, в который войдут ракеты для РСЗО HIMARS. При этом американское издание Politico со ссылкой на неких высокопоставленных чиновников уверяет: Вашингтон не даёт разрешения бить своим оружием по тыловым территориям России в надежде на перезагрузку отношений с Москвой.

На фоне очередного пакета введенных США антироссийских санкций выглядит просто попыткой американцев выгулять белое пальто. Ведь по факту боевики Зеленского вовсю используют против нас так называемую американскую помощь. Но либо ракет мало, либо не достают туда, куда очень хотелось бы. А мира можно было достичь еще в апреле 2022 года, напомнил кандидат в президенты США Кеннеди-младший.

Он официально приостановил свою президентскую кампанию в пользу Трампа и пришёл к нему на митинг. Такое в истории США впервые - чтобы член семьи Кеннеди, которые всегда были оплотом демократов, поддержал республиканца. И если они теперь вместе идут в Белый дом, то у Демпартии явно что-то идёт не так.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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