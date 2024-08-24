Под звуки марша: на Красной площади открылся фестиваль "Спасская башня"

На главную площадь страны вышли военные оркестры

Лучшие военно-музыкальные коллективы из разных стран - в самом сердце столицы. На Красной площади открылся XVI Международный фестиваль "Спасская башня". На брусчатку вышли оркестры из Венесуэлы, Китая, Турции, Египта. Виртуозная игра на музыкальных инструментах, яркие, наполненные национальным колоритом номера.

Южноамериканские ритмы каблуками на брусчатке выстукивают артисты из Венесуэлы. Напротив храма Василия Блаженного репетирует целый оркестр, мимо провозят инструменты и декорации. Красная площадь в ожидании... И вот часы на Спасской башне бьют восемь раз - и представление начинается, ведь военные оркестры никогда не опаздывают. Выверено каждое движение, каждый шаг.

На "Спасской башне" - только лучшие военно-музыкальные коллективы. Братья Борис и Александр Патраловы - солисты 23-го военного оркестра Ленинградского округа. Мама - музыкант, папа - военный лётчик, а они объединили семейные традиции.

Оркестр Народно-освободительной армии Китая подготовил подарок для московской публики - "Калинку". А ещё была "Калинка" в исполнении Военного симфонического оркестра Египта - уже постоянных участников фестиваля. Но многие выступают на "Спасской башне" впервые - например, коллектив из Таиланда.

"Это очень красивый фестиваль, грандиозное шоу в историческом месте, в окружении прекрасных башен московского Кремля. Мы хотим показать здесь нашу культуру и традиции", - признаётся глава Ассоциации военных оркестров Таиланда Косин Сьюбпразитвонг.

Старинные национальные традиции представляет и исторический ансамбль "Мехтер" из Турции. Он был основан ещё во времена Османской империи. "Оркестр сопровождал войско турецкого султана во время военных походов и должен был поддерживать боевой дух войска, настроить его на победу, и одновременно устрашить врага. В наши времена это - культурное наследие, которое мы оберегаем, и для нас честь участвовать в фестивале и представлять эту программу", - рассказал Омер Семиз, участник фестиваля из Турции.

Традиционные марши, любимые песни, национальные мелодии, джазовые и классические произведения - военным оркестрам подвластно всё, и в их исполнении музыка приобретает неповторимое звучание. К тому же эти артисты не только играют на музыкальных инструментах, но и чеканят шаг, и исполняют целые хореографические, и даже театральные номера.

Например, зажигательные ритмы амазонок Гвинеи, белорусские песни, которые с первых аккордов узнаёт московская публика, уникальный танец с тарелками от барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны.

В этом году фестиваль посвящён защитникам Отечества: на брусчатке появляются офицеры эпохи Петра Первого, войны 1812 года, Великой Отечественной, военнослужащие в форме нашего времени. Объявляется минута молчания в честь погибших за Родину.

А в финале на Красную площадь выходят все участники - полторы тысячи музыкантов со всего мира. Такой сводный оркестр можно услышать только здесь, на "Спасской башне".

Полина Кастрицкая, «ТВ Центр»

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