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В Крыму начался сбор винограда

12:16
  • суббота
  • 24 августа 2024

В этом году хороший урожай

В Крыму стартовал сбор винограда. Под палящем солнцам работать надо быстро, чтобы ягоды сохранили сочность. Нынешнее лето на полуострове особо жаркое, и это, конечно, скажется на количестве поспевшего винограда. Зато за качество крымские аграрии ручаются. Именно в такие знойные годы собирают самые сладкие плоды.
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Налитый соком виноград сверкает на солнце. Сахаристость зашкаливает. Самое время собирать урожай. Жара и засуха уже превращают ягоды в изюм. Работать приходится быстро.

Виноградарство сегодня - высокотехнологичная отрасль. Один комбайн может заменить сотню сборщиков. Внутри - пластиковые прутья, которые сбивают ягоду. За происходящим можно следить на мониторе. А сбор получается практически стопроцентным. На лозе остаются лишь пустые гроздья.

Для прохода техники растения формируют, сохраняя максимальную плоскость. Ряд, словно струна – только гроздья выступают. Старые 40-летние насаждения для такой уборки не подходят – слишком пышные лозы. Да и бетонная шпалера оказалось хрупкой.

"Это уже, как правило, молодые виноградные насаждения с уже измененной конструкцией шпалеры, то есть это обязательно металлический кол. Почему, потому что раньше при использовании железобетонного кола элементы при уборке могли попадать в сам комбайн и выводить его из строя", - поясняет Роман Сибирцев, исполнительный директор агрофирмы.

Впрочем, от ручного сбора фермеры пока не отказываются. Техника, например, не может работать на террасах и скалистых склонах южного берега Крыма. А для производства элитных вин и вовсе нужна максимально целая ягода.

Бахчисарайский район - предгорная зона, где аграрии могут выращивать практически любой сорт винограда. Климат мягкий, а почвы богаты железом и минералами. "Они идеально подходят для выращивания технического винограда за счёт своей минимальности, за счёт своих физико-химических свойств. Мы выращиваем все классические европейские сорта - мерло, каберне совиньон, шардоне, алиготе, шираз, а также автохтонные сорта -  кокур, кефесия", - говорит главный агроном Иван Исковацков.

За десять лет в Крыму обновили 60% виноградников. Ежегодно закладывается до тысячи гектаров. Сохранять темпы помогают масштабные субсидии. "Уровень государственной поддержки ежегодно - от 500 до 800 миллионов рублей на данную отрасль. Уже третий год подряд кроме самой закладки виноградников мы также стали субсидировать часть затрат на приобретение техники и оборудования для винодельческих предприятий", - говорит Алиме Зарединова, врио министра сельского хозяйства Крыма.

В прошлом сезоне аграрии собрали 115 тысяч тонн ягоды. В этом году коррективы вносит погода. Аномально высокая температура и отсутствие осадков могут снизить урожай, но повысить качество. Например, именно в такие жаркие годы вызревает самый сахаристый виноград, из которого делают редкие, натурально сладкие вина.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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