Зеленский подписал закон о запрете УПЦ

Ранее документ принял парламент

Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Документ на этой неделе одобрила Верховная рада, сообщает ТАСС.

Законопроект в парламент внёс сам Зеленский. После подписания он вступит в силу через 30 дней.

Молчаливое согласие украинских верующих с запретом церкви в РПЦ связали с нынешней ситуацией военного конфликта и зачищенным медиапространством на Украине. Об этом на днях заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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