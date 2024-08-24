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Зеленский подписал закон о запрете УПЦ

11:10
  • суббота
  • 24 августа 2024

Ранее документ принял парламент

Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Документ на этой неделе одобрила Верховная рада, сообщает ТАСС.

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Законопроект в парламент внёс сам Зеленский. После подписания он вступит в силу через 30 дней.

Молчаливое согласие украинских верующих с запретом церкви в РПЦ связали с нынешней ситуацией военного конфликта и зачищенным медиапространством на Украине. Об этом на днях заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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