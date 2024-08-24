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Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

18:12
  • суббота
  • 24 августа 2024

Она уже активно играет в вольере

Панда Катюша из Московского зоопарка отмечает первый день рождения. Она появилась на свет совсем крохотной – весила всего 150 граммов, а сегодня это 38-килограммовый медвежонок.

Катюша целыми днями играет в своём вольере: ловко взбирается по брёвнам, скатывается с горки, пытается повторять всё за мамой Диндин.

Как написал сегодня на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин, Катюша покорила сердца россиян. В Московский зоопарк приезжают гости со всей страны, чтобы посмотреть на бамбуковых медведей.

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