Освобождены захваченные в Курской области российские военные

Состоялся обмен с Киевом в формате 115 на 115

Украина передала России захваченных в Курской области военных. Сегодня состоялся обмен военнопленными в формате 115 на 115, сообщает Минобороны.

Все российские военнослужащие после обмена находятся в Белоруссии. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации. В ведомстве добавили, что посредником при обмене выступали ОАЭ.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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