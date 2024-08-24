ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке Москвы

19:47
  • суббота
  • 24 августа 2024

Идёт активное строительство

На востоке Москвы в программу реновации включено 1062 дома. Это самый высокий показатель в городе, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что уже построены 48 жилых комплексов, ещё 91 проектируют и возводят. Жители старых домов получают квартиры с улучшенной отделкой.

Также активно развивается и социальная инфраструктура. В Богородском построен большой детский сад. Там же скоро будет сдана школа на 600 мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Реновация
Реновация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.