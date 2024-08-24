Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке Москвы

Идёт активное строительство

На востоке Москвы в программу реновации включено 1062 дома. Это самый высокий показатель в городе, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что уже построены 48 жилых комплексов, ещё 91 проектируют и возводят. Жители старых домов получают квартиры с улучшенной отделкой.

Также активно развивается и социальная инфраструктура. В Богородском построен большой детский сад. Там же скоро будет сдана школа на 600 мест.

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