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Путин встретился с руководством объединенной группировки войск

14:07
  • суббота
  • 24 августа 2024

Обстановку доложил начальник Генштаба

Президент Владимир Путин провел встречу с руководством войск, действующих в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС.

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О ситуации в зоне СВО главе государства доложили начальник Генштаба Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

На встрече речь шла, среди прочего, о вторжении ВСУ на территорию Курской области и принятым мерам по уничтожению противника.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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