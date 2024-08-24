Сорваны попытки атак ВСУ в Курской области

Противник несёт потери

В Курской области российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении семи населённых пунктов. Об этом сообщили в Минобороны.

В лесах региона продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram