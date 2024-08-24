Герой России Аркадий Корольков принял участие в автопробеге в честь Дня флага России

Он прошёл в Москве

Герой России Аркадий Корольков вместе с жителями юго-востока Москвы принял участие в автопробеге в честь Дня флага России. Участники пробега с флагами России проехали по улицам трёх столичный районов.

Корольков назвал российский флаг символом чести и благородства, доброты нашего народа.

Красный – это и кровь, которая была пролита за честь нашей страны и её независимость. Сегодня мы с вами проводим автопробег в честь государственного флага. Мы с вами – продолжатели традиций, которые были заложены нашими дедами и прадедами. Мы должны сделать всё, чтобы этот флаг гордо реял, чтобы страна развивалась. Для этого есть все возможности.

Также Герой России выразил уверенность в успешном завершении специальной военной операции. Он сказал, что в нашей стране нет места нацизму, здесь он жить не будет.

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