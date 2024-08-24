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В Москве запустят ещё два ночных автобусных маршрута

22:44
  • суббота
  • 24 августа 2024

Они пользуются популярностью у москвичей

В ночь на 31 августа в Москве заработают ещё два ночных автобусных маршрута. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Автобус по маршруту н14 будет ходить от станции метро "Китай-город" до метро "Молодёжная", а н16 до проезда Карамзина в Ясеневе.

Помимо этого, в городе продлеваются и улучшаются ещё три маршрута, отметил мэр. Теперь н7 будет ходить до второго микрорайона Жулебина, н15 по Щёлковскому шоссе до площади Соловецких Юнг, а круглосуточный маршрут м40 разделится на два: дневной м40 и ночной н10.

Все ночные маршруты сходятся у станции метро "Китай-город". Здесь можно сделать пересадку и отправиться в любую часть города.

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