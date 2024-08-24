Кравцов рассказал о работе школ в Курской области

Часть из них перейдёт на дистант

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, как будут работать школы в Курской области в связи с попыткой захвата приграничных территорий украинскими войсками. Около двухсот учебных заведений примут школьников в очном формате.

"Часть школ будут работать в дистанционном, это 114 школ пока. Все имеющиеся ресурсы есть, есть и государственная информационная система "Моя школа", где собраны все электронные ресурсы", - сообщил Кравцов в эфире телеканала "Россия 1".

В регионе создан координационный штаб. Ученикам оказывается психологическая и методическая помощь, предоставляется необходимое техническое оборудование для продолжения учёбы в дистанционном формате.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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