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Сделан неутешительный прогноз о численности населения Украины

20:25
  • суббота
  • 24 августа 2024

Она неуклонно сокращается

К концу XXI века население Украины может сократиться до 10 миллионов. Такой неутешительный прогноз сделал украинский аналитик и экономист Алексей Кущ.
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Эксперт назвал низкую рождаемость в качестве основной причины резкого сокращения населения Незалежной. Он привёл современные статистические данные, согласно которым в 2022 году на Украине родились 230 тысяч детей, в 2023 году - 187 тысяч. Но даже здесь кроется один нюанс: в число родившихся в 2023 году записали и тех, кто появился на свет за рубежом, сообщает ТАСС.

Открытые данные свидетельствуют о сокращении население Украины с 1990 года. По разным оценкам, в стране в настоящее время проживают от 25 до 28 миллионов человек, тогда как в конце 80-х годов прошлого века в Украинской ССР проживало около 52 миллионов.

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