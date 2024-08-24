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Алена Делона похоронили рядом с 35-ю собаками

21:15
  • суббота
  • 24 августа 2024

В собственном поместье

Алена Делона похоронили в часовне, специально построенной самим актёром в его поместье. Рядом покоятся его самые преданные друзья – собаки.
Наследники Алена Делона нарушили волю покойного о его любимице

Делон не хотел пышных похорон или национального прощания. Поэтому в траурной церемонии принимает небольшое число людей. Приехали его трое детей и около 40 приглашённых. Как сообщает BFMTV, у гостей изъяли телефоны, а над территорией дома запретили летать дронам.

Ален Делон умер 18 августа. Ему было 88 лет. При жизни его называли секс-символом французского кино.

Наибольшую известность Делон приобрёл после выхода фильмов "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Чёрный тюльпан". Среди наград Делона – Орден Почётного легиона.

В последние годы Ален Делон практически не покидал своего поместья. Артист несколько лет назад перенёс инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера.

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