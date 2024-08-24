Застрявшие на МКС астронавты пробудут в космосе до февраля

Корабль, на котором они прилетели, сломался

Прилетевшие в июне на МКС американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс смогут вернуться на Землю только в феврале 2025 года. Изначально планировалось, что их полёт займёт не больше недели, сообщает РИА Новости.

При подлёте к МКС у корабля Boeing Starliner возникли неполадки. Возвращаться на нём теперь нельзя, он покинет МКС и в автоматическом режиме приземлится без экипажа.

Как сообщил сегодня глава НАСА Билл Нельсон, точное время возвращения самого космического судна на Землю пока остаётся неизвестным, а для астронавтов намечено возвращение на февраль.

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