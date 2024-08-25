Ему грозит до 20 лет тюрьмы во Франции

Дуров задержан в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. Об этом в субботу, 24 августа сообщил французкий телеканал TF1.

Что известно к этому часу о задержании Дурова: ему грозит до 20 лет тюрьмы во Франции; Следователи поместили Дурова под стражу, он должен быть представлен судье в эту субботу вечером; Среди возможных обвинений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педофильский контент; Ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками, что делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, и прочих тяжких преступлений; Кроме того, Павел Дуров был объявлен персоной нон грата во Франции; На данный момент, созданная Дуровым криптовалюта TON рухнула в цене на фоне новостей о его задержании.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram