Обращения со стороны представителей основателя Telegram Павла Дурова к посольству РФ не было, но дипломаты начали работу задолго до обращения Владислава Даванкова

Посольство РФ во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает МИД РФ.

Обращения со стороны представителей Дурова к посольству РФ не было, но дипломаты начали работу задолго до обращения Владислава Даванкова.

Ранее в Госдуме призвали добиваться освобождения Дурова. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что Дуров много сделал для развития цифровых сервисов не только в России, но и во всем мире. Он попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова призвать французские власти освободить основателя Telegram из-под стражи. Кроме того, он добавил, что арест Дурова может быть инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Не исключил Даванков и политические основания.

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