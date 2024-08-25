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Посольство РФ во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова

02:51
  • воскресенье
  • 25 августа 2024

Обращения со стороны представителей основателя Telegram Павла Дурова к посольству РФ не было, но дипломаты начали работу задолго до обращения Владислава Даванкова

Посольство РФ во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает МИД РФ.
 
Обращения со стороны представителей Дурова к посольству РФ не было, но дипломаты начали работу задолго до обращения Владислава Даванкова.
 
Ранее в Госдуме призвали добиваться освобождения Дурова.
 
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что Дуров много сделал для развития цифровых сервисов не только в России, но и во всем мире. Он попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова призвать французские власти освободить основателя Telegram из-под стражи.
 
Кроме того, он добавил, что арест Дурова может быть инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Не исключил Даванков и политические основания.
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